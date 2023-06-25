Куарежма: футбол, который мы видели в финале Лиги чемпионов, меня не порадовал

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикурду Куарежма поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0).

«Организация в Лиге чемпионов фантастическая. УЕФА устроил праздник за гранью совершенства. Но футбол, который мы видели в финале между «Манчестер Сити» и «Интером», меня не порадовал. Я утверждаю, что если бы Шенол Гюнеш был в финале Лиги чемпионов, он бы играл по системе, намного превосходящей футбол, в который играли Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги. Думаю, такой футбол не достоин финального матча. Но праздник был потрясающим, болельщики — супер», — приводит слова Куарежмы Hurriyet.

Напомним, Рикурду Куарежма выступал за «Барселону», «Порту», «Интер» и «Челси».