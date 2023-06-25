Полузащитник «Зенита» Вендел хочет остаться в Бразилии — источник

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не намерен возвращаться в Россию в ближайшее время. Он хочет остаться на родине, присоединившись к «Фламенго» Хорхе Сампаоли. Об этом со ссылкой на свои источники из окружения игрока сообщает журналист TV Record Габриэл Рейс.

По словам журналиста, человек, лично общающийся с Венделом, заверил его, что футболист твёрдо намерен выступать за «Фламенго». Он видит себя на более атакующей позиции в полузащите, как того обычно требует Хорхе Сампаоли.

Ранее один из агентов Вендела, Чезаре Барбьери, сообщил, что игрок останется в Бразилии, пока ситуация в России не улучшится.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Вендел принял участие в 25 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Хавбек выступает за петербургский клуб с сезона-2020/2021. Всего за карьеру на счету Вендела 161 сыгранный матч, 23 забитых гола и 14 ассистов в рамках национальных чемпионатов.