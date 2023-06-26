Мак Аллистер: не стал брать номер 8, так как он по праву принадлежит Джеррарду

Новичок «Ливерпуля», аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер рассказал, почему взял 10-й номер в мерсисайдском клубе.
«Однажды мой отец спросил меня, какой номер я бы носил в «Ливерпуле». Переходя на «Энфилд», я знал, что есть несколько доступных номеров, в том числе 10 и 8.
Номер 8 в этом клубе очень важен благодаря Стивену Джеррарду и его наследию, поэтому я долгое время был в раздумьях. В итоге я выбрал 10-й. Номер 8 мне очень нравится, однако он по праву принадлежит Джеррарду и имеет свою историю в клубе», – приводит слова Мак Аллистера Mirror.
Напомним, «Ливерпуль» приобрёл аргентинского футболиста за € 42 млн, подписав с игроком пятилетний контракт.
Ранее 24-летний хавбек рассказал о словах капитана сборной Аргентины Лионеля Месси перед победным финальным матчем чемпионата мира-2022.
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