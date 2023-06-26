Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Палкин: все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину

Сергей Палкин: все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин в очередной раз раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки украинского футбола.

«Все в демократическом мире поддерживают Украину. Все пытаются что-то сделать, чтобы поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов.

Конечным пунктом назначения будет фонд солидарности для украинских клубов. Это будет нашей самой большой победой, таким образом мы сможем поддержать украинский футбол и гарантировать его выживание. С нашей стороны борьба не прекратится», — приводит слова Палкина inews.

Ранее Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб будет обращаться в суд в случае попыток европейских команд бесплатно переманить игроков «Шахтёра», склоняя их к использованию для этого разрешения на одностороннюю приостановку контракта.

Материалы по теме
Сергей Палкин: обратимся в суд, если клубы начнут переманивать игроков «Шахтёра»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023