Сергей Палкин: все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин в очередной раз раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки украинского футбола.

«Все в демократическом мире поддерживают Украину. Все пытаются что-то сделать, чтобы поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов.

Конечным пунктом назначения будет фонд солидарности для украинских клубов. Это будет нашей самой большой победой, таким образом мы сможем поддержать украинский футбол и гарантировать его выживание. С нашей стороны борьба не прекратится», — приводит слова Палкина inews.

Ранее Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб будет обращаться в суд в случае попыток европейских команд бесплатно переманить игроков «Шахтёра», склоняя их к использованию для этого разрешения на одностороннюю приостановку контракта.