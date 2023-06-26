Сергей Палкин: все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин в очередной раз раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки украинского футбола.
«Все в демократическом мире поддерживают Украину. Все пытаются что-то сделать, чтобы поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов.
Конечным пунктом назначения будет фонд солидарности для украинских клубов. Это будет нашей самой большой победой, таким образом мы сможем поддержать украинский футбол и гарантировать его выживание. С нашей стороны борьба не прекратится», — приводит слова Палкина inews.
Ранее Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб будет обращаться в суд в случае попыток европейских команд бесплатно переманить игроков «Шахтёра», склоняя их к использованию для этого разрешения на одностороннюю приостановку контракта.
- 26 июня 2023
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