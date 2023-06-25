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Сергей Палкин: обратимся в суд, если клубы начнут переманивать игроков «Шахтёра»

Сергей Палкин: обратимся в суд, если клубы начнут переманивать игроков «Шахтёра»
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением по поводу попыток «Тоттенхэма» и «Фулхэма» подписать Манора Соломона и Тете, воспользовавшись 7-м приложением ФИФА.

«Мы заплатили хорошие деньги за этих игроков. Большие суммы за Манора Соломона и Тете, но эти клубы хотят получить их бесплатно.

Я уже послал сообщения таким клубам, как «Тоттенхэм», которые хотят подписать наших игроков, сообщив, что мы обратимся в суд. Эти клубы должны это знать. Это не должно быть таким образом», — приводит слова Палкина inews.

Ранее ФИФА на почве политической ситуации разрешил легионерам чемпионатов России и Украины приостанавливать свой контракт в одностороннем порядке. Ряд футболистов воспользовались данным правом.

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