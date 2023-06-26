Карапузов: сезон в «Ахмате» получился скомканным. Я очень рад возвращению в «Динамо»

Защитник «Динамо» Владислав Карапузов, проведший сезон-2022/2023 в «Ахмате» на правах аренды, подвёл итоги своего выступления за грозненский клуб.

«Прошедший сезон в Грозном я бы назвал скомканным. Для «Ахмата» он удачный, а для меня он таким был только в заключительном месяце. Но да, лучший результат в истории клуба показали, а футбол — командный вид спорта. Я рад результату, который смогли достичь вместе с командой.

Возвращению в «Динамо» тоже очень рад. Ближайшее ожидание — познакомиться с тренерским штабом, услышать от них мнение о моей дальнейшей работе в этом клубе. Что касается амбиций, то, конечно, хочется играть в стартовом составе «Динамо», — сказал Карапузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.