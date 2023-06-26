Владислав Карапузов вернулся в «Динамо»

Российский полузащитник Владислав Карапузов вернулся из «Ахмата» в московское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

«Карапузов вернулся из аренды. Игрок провёл сезон в «Ахмате». Сейчас в расположении «Динамо» он проходит медосмотр», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

В сезоне-2022/2023 Карапузов выступал за грозненский «Ахмат» на правах аренды. 23-летний полузащитник провёл 22 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Ахмат» завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков по результатам 30 проведённых встреч. «Динамо» остановилось на девятом месте, бело-голубые набрали 45 баллов.