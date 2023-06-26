В агентстве Бруно прокомментировали информацию, что предлагали «Динамо» услуги нападающего

В агентстве Джанни Бруно прокомментировали информацию, что предлагали московскому «Динамо» услуги нападающего.
«Динамо» были предложены услуги Джанни Бруно? Нам об этом ничего не известно», — сообщили в агентстве игрока корреспонденту «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В прошлом сезоне футболист проявил себя в составе бельгийского «Сент-Трюйдена»: в 33 матчах чемпионата и Кубка он забил 20 голов, отдал две результативные передачи и вошёл в тройку лучших бомбардиров лиги.
Раннее Джанни выступал за клубы из Франции и Бельгии, также он успел поиграть в чемпионате России — с 2016 по 2017 год он провёл 28 матчей и забил семь голов в составе самарских «Крыльев Советов». Интернет-портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в € 1 млн. Бруно выступает на позиции центрального нападающего, но также может сыграть на фланге атаки.
- 26 июня 2023
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