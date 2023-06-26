Источник: «Динамо» предложили бельгийского нападающего Джанни Бруно

Московскому «Динамо» были предложены услуги 31-летнего бельгийского нападающего Джанни Бруно, информирует «РБ Спорт».

В прошлом сезоне футболист проявил себя в составе бельгийского «Сент-Трюйдена»: в 33 матчах чемпионата и Кубка он забил 20 голов, отдал две результативные передачи и вошёл в тройку лучших бомбардиров лиги.

Раннее Джанни выступал за клубы из Франции и Бельгии, также он успел поиграть в чемпионате России — с 2016 по 2017 год он провёл 28 матчей и забил семь голов в составе самарских «Крыльев Советов». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в € 1 млн. Бруно выступает на позиции центрального нападающего, но также может сыграть на фланге атаки.