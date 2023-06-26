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Лионель Месси — лучший иностранный игрок Лиги 1 в сезоне-2022/2023

Лионель Месси — лучший иностранный игрок Лиги 1 в сезоне-2022/2023
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Аргентинского нападающего Лионеля Месси, выступавшего за «ПСЖ», признали лучшим иностранным игроком Лиги 1 по итогам сезона-2022/2023.

Лучшим игроком лиги стал бывший одноклубник аргентинца Килиан Мбаппе, который в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках внутреннего первенства забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Месси в 32 играх Лиги 1 забил 16 голов и отдал столько же голевых передач. «ПСЖ» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом Франции, парижане набрали 85 очков. У занявшего второе место в турнирной таблице «Ланса» 84 балла. «Марсель», занявший третье место, набрал 73 очка.

В начале июня Лионель Месси объявил, что покинет «ПСЖ» и присоединится к «Интер Майами» на правах свободного агента. Во Франции аргентинский нападающий провёл два года — с 2021-го по 2023-й.

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