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Болельщик преодолел почти 2000 км ради Месси, но его дебют за «Интер Майами» не состоялся

Болельщик «Интер Майами» преодолел 1931 км, чтобы посмотреть на игру нападающего Лионеля Месси в матче с «Филадельфией Юнион» (1:4), сообщает Goal.

По данным источника, болельщик думал, что аргентинский нападающий дебютирует в этом матче за «Интер Майами». Однако, Месси в этой встрече не вышел на поле.

Позже в «твиттере» «Филадельфии Юнион» появилось видео с этим болельщиком, который держит плакат с надписью «Я преодолел 1200 миль, чтобы увидеть лучшего игрока всех времён». В конце видео болельщик бросил плакат на пол.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Ожидается, что презентация Месси в его новой команде «Интер Майами» состоится 16 июля.

Болельщик преодолел почти 2000 км, чтобы увидеть дебют Месси за «Интер Майами»

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