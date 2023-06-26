«Нефтчи», сомневавшийся насчёт участия в турнире в Петербурге, подтвердил приезд в Россию

Азербайджанский «Нефтчи», который ранее мог отказаться от участия в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге в июле из-за политической ситуации в России, анонсировал своё участие. Соперниками «Нефтчи» по Кубку PARI Премьер станут «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

Фото: ФК «Нефтчи»

«Нефтчи» — девятикратный чемпион Азербайджана и шестикратный обладатель Суперкубка страны. Также в активе команды две победы в Суперкубке Азербайджана. В 2008 году «Нефтчи» стал финалистом последнего розыгрыша Кубка Интертото. В 2006 году команда выиграла Кубок Содружества, а годом ранее стала его финалистом.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. Матчи состоятся на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».