Фридкин стал главным инвестором клуба, воспитавшего Зинедина Зидана

Знаковый клуб французского футбола, «Канн», известный тем, что воспитал Зинедина Зидана, объявил о приходе нового инвестора. Им стала компания американского бизнесмена Дэна Фридкина, владельца «Ромы». Президентом «драконов» стал сын миллиардера Райан.
«Это захватывающий момент, я горд стать частью такого легендарного футбольного клуба. «Канн» и эта часть Франции всегда занимали особое место в наших сердцах, и я хотел бы поблагодарить мэра Дэвида Лиснарда за предоставленную возможность прикоснуться к наследию «драконов». Мы с нетерпением ждём возможности сделать клуб снова конкурентоспособным, чтобы добиться дальнейшего пути вверх, а болельщики и город смогли нами гордиться», — цитирует Райана Фридкина пресс-служба «Канн».
Напомним, клуб был лишён профессионального статуса в 2004 году из-за финансовых проблем, и сейчас выступает в четвёртом по рангу дивизионе Франции, лиге Насьональ 2. Первый профессиональный контракт Зинедин Зидан подписал именно с клубом «Канн», в системе которого он находился с 1987 по 1992 год.
- 26 июня 2023
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