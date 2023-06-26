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Владелец «Ромы» Фридкин рассматривает возможность купить французский клуб «Канн»

Владелец «Ромы» Фридкин рассматривает возможность купить французский клуб «Канн»
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Французский клуб «Канн», выступающий в четвёртом по рангу дивизионе страны (лига Насьональ 2), в ближайшее время может быть куплен Дэном Фридкиным, кинопродюсером, которому также принадлежит «Рома». Об этом сообщает The Athletic.

«Канн» воспитал множество великих французских игроков, таких как Зинедин Зидан, Патрик Виейра и Жоан Мику, но на современно этапе клуб переживает упадок. После принудительного понижения в классе до седьмой лиги из-за плохого финансового состояния каннская команда застряла в Насьональ 2. Прибытие американского фонда, возглавляемого Фридкиным, может стать импульсом для скорого возвращения клубу профессионального статуса.

Напомним, миллиардер Дэн Фридкин оформил сделку по приобретению «Ромы» 5 августа 2020 года. Стоимость перехода римского клуба под контроль The Friedkin Group составила € 591 млн.

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