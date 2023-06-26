«Милан» работает над подписанием голкипера «Аталанты» Спортьелло
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«Милан» близок к подписанию 31-летнего вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, во вторник, 27 июня, «Милан» завершит сделку по переходу итальянского голкипера: Спортьелло пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт. Отмечается, что вратарь достанется «россонери» бесплатно — футболист перейдёт в «Милан» на правах свободного агента.
В сезоне-2022/2023 на счету Спортьелло 15 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт вратаря с бергамасками истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.
Ранее сообщалось о желании «Милана» подписать форварда «ПСЖ».
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