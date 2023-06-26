Тони Кроос — о сборной Германии: немного бестолковая, без настоящей борьбы
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Немецкий полузащитник Тони Кроос без оптимизма смотрит на домашний чемпионат Европы 2024 года в свете последних выступлений своей сборной.
«В прошлом году у меня не было оптимизма. После результатов соперников, которые были не очень хороши, ситуация не сильно улучшилась.
Я думаю, в основном команде не хватает уверенности в себе, и в сборной сейчас не так много людей, которые могли бы её поднять. Так что у нас немного бестолковая игра, без настоящего рвения и борьбы. Именно поэтому очень и очень трудно быть по-настоящему оптимистичными», — приводит слова Крооса Eurosport.
Напомним, хавбек покинул сборную Германии в 2021 году. В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Кроос провёл 30 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
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