«Реал» может потерять четырёх игроков, заинтересовавших аравийские клубы

В мадридском «Реале» выразили опасение, что Саудовская Аравия может выманить у него как минимум четырёх футболистов. Аравийские клубы сменили способ ведения дел на трансферном рынке, и «сливочные» могут стать одной из жертв их новой тактики, сообщает Defensa Central.
«Реала» в этом году уже потерял Карима Бензема, а сейчас аравийцы продолжают настойчиво уговаривать Луку Модрича и Тони Крооса. Следующим летом, помимо вышеупомянутых футболистов, могут уйти и такие игроки, как Начо или Лукас Васкес. Контракты обоих заканчиваются в 2024 году, и нет никаких гарантий того, что удастся продлить соглашения.
Как считает издание, арабы сменили тактику на трансферном рынке: вместо того, чтобы платить за трансферы, они берут игроков, у которых заканчиваются контракты. В «Реале» опасаются, что именно они станут главной жертвой этой тактики. Опасения подкрепляет горький опыт с уходом Бензема, поскольку несколько месяцев назад никто, включая самого Карима, не думал, что он может уйти. Очевидно, от предложений, которые делают аравийцы, очень сложно отказаться.
- 25 июня 2023
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