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Наиль Умяров ответил на вопрос, что изменилось в «Спартаке» после ухода Леонида Федуна

Наиль Умяров ответил на вопрос, что изменилось в «Спартаке» после ухода Леонида Федуна
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, что изменилось в московском клубе после ухода Леонида Федуна.

«Спартак» — это большая структура, которая работает несмотря ни на что. С точки зрения футболиста ничего не изменилось — это хорошо. Понятно, что какие-то изменения коснулись кого-то», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Леонид Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. В прошлом году компания «Лукойл» выкупила московский клуб. В сезоне-2022/2023 — в первом сезоне без Федуна — «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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