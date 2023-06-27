«Локомотив» не договорился о переходе Конате. Клуб хочет подписать его бесплатно через год
Поделиться
«Локомотив» не смог договориться с «Ахматом» о переходе нападающего Мохамеда Конате. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Переговоры велись, но не увенчались успехом, потому что клуб из Грозного запросил € 4 млн. При этом «Локомотив» планирует подписать Конате бесплатно следующим летом, когда он станет свободным агентом», — добавил источник «Чемпионата».
25-летний Конате выступает за команду из Грозного с лета 2021 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах, забив 13 голов и отдав одну результативную передачу. В России Конате впервые оказался в 2016 году, когда перешёл в «Урал». В 2019-м он играл за «Тамбов», а затем два года представлял подмосковные «Химки».
Комментарии
- 27 июня 2023
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:17
-
13:13
-
13:03
-
13:02
-
12:55
-
12:44
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:25
-
12:16
-
12:12
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:44
-
11:33
-
11:32
-
11:20
Партнерский контент