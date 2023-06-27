Генеральный директор «Ахмата» заявил, что в клуб не поступали предложения по Конате

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал возможную продажу нападающего команды Мохамеда Конате.
«Продать в Европу игрока мы не можем. Если не выдумывать какие-то заумные схемы, то это невозможно. В России можем. Но предложений не было. Будут – мы их рассмотрим.
Мы готовы отпустить любого футболиста, если поступит достойное предложение, устраивающее клуб. Наша задача была сохранить состав, который был, — мы это и сделали", — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Мохамед Конате принял участие в 24 матчах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. К «Ахмату» нападающий сборной Буркина-Фасо присоединился в 2021 году, перейдя из «Химок». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конате в € 1,5 млн.
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