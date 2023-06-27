Куадрадо покинет «Ювентус» в статусе свободного агента

35-летний колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо покинет «Ювентус» в качестве свободного агента, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что в подписании футболиста заинтересованы многие клубы. Контракт Куадрадо с туринцами истекает 30 июня.

Колумбиец выступал за «Ювентус» на правах аренды из лондонского «Челси» в сезонах-2015/2016 и 2016/2017. Летом 2017 года Куадрадо подписал полноценный контракт с итальянским клубом.

Вместе с «Ювентусом» колумбийский полузащитник пять раз становился чемпионом Италии, а также выходил в финал Лиги чемпионов сезона-2016/2017. В общей сложности за туринцев Куадрадо провёл 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 голевых передач.

Ранее также сообщалось, что «старую синьору» может покинуть бразильский защитник Алекс Сандро.