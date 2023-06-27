«Ювентус» объявил о продлении контракта с Рабьо
Поделиться
Французский полузащитник Адриен Рабьо продлил контракт с «Ювентусом». Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2024 года, информирует пресс-служба туринского клуба.
Ранее СМИ сообщали, что туринский клуб предложил полузащитнику зарплату в размере € 7 млн в год. Игрока, контракт которого должен был завершиться уже этим летом, данное предложение устроило. Отмечалось, что видеть Рабьо в «Ювентусе» в следующем сезоне хотел лично тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Интерес к Рабьо проявляли «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Адриен Рабьо провёл 38 матчей за «Ювентус» в рамках чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:46
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:08
-
15:04
-
14:59
-
14:53
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:17
-
13:13
-
13:03
-
13:02
-
12:55
Партнерский контент