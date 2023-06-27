Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Рабьо

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Рабьо
Комментарии

Французский полузащитник Адриен Рабьо продлил контракт с «Ювентусом». Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2024 года, информирует пресс-служба туринского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что туринский клуб предложил полузащитнику зарплату в размере € 7 млн в год. Игрока, контракт которого должен был завершиться уже этим летом, данное предложение устроило. Отмечалось, что видеть Рабьо в «Ювентусе» в следующем сезоне хотел лично тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Интерес к Рабьо проявляли «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Адриен Рабьо провёл 38 матчей за «Ювентус» в рамках чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Реал» и «Бавария» бюджетно усилились. Главные трансферы недели в европейском футболе
«Реал» и «Бавария» бюджетно усилились. Главные трансферы недели в европейском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023