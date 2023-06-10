«Лацио» готовит предложение для «Арсенала» по Жоржиньо

«Лацио» готовит предложение для «Арсенала» по приобретению полузащитника Жоржиньо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в итальянском хавбеке заинтересован лично главный тренер «орлов» Маурицио Сарри. Жоржиньо работал под руководством Сарри в «Наполи» на протяжении трёх сезонов (с 2015 по 2018 год).

Сообщается, что единственное препятствие для «Лацио» — большие запросы полузащитника по зарплате. Бело-голубые могут договориться с игроком и его представителями о меньшей сумме, которая компенсируется более длинным сроком действия контракта.

Итальянец присоединился к «Арсеналу» в январе этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету Жоржиньо 16 матчей за «канониров» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не будет против продажи итальянского хавбека.