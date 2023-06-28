«Уфа» пополнилась бывшим защитником московского «Спартака» Кутиным и ещё тремя игроками

Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с 29-летним правым защитником Денисом Кутиным, сообщает официальный сайт клуба. Игрок является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва и «Чертаново». По окончании школы в 2010 году подписал контракт с московским «Спартаком», где выступал сначала за молодёжную команду, а затем за фарм-клуб «Спартак-2». Является чемпионом России – 2016/2017 в составе красно-белых. Обладатель Кубка России – 2017/2018 с «Тосно». Выступал также за «Армавир», «Шинник», «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный» и «Волгу» (Ульяновск).
Также «Уфа» пополнилась 27-летним нападающий Иваном Хлебородовым, который по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром второго дивизиона группы 3 в составе «Калуги», 30-летним полузащитником Александром Перченоком из саратовского «Сокола» и 17-летним левым защитником Виталием Трофимовым – воспитанником Центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».
Голкипер Иван Кукушкин и защитник Александр Сандрачук по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовые контракты с «Уфой».
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