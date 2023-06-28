Кобелев: у нас были итальянцы, испанцы, но они ничего не поменяли в судействе

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение бывшего сербского судьи Милорада Мажича на пост главы судейского департамента Российского футбольного союза.

«Арбитры обыкновенные люди, тоже ошибаются, как тренеры, футболисты. Что касается приглашения иностранцев, то у нас уже были итальянцы и испанцы. Они ничего существенного не поменяли в нашем судействе. Если мы себя не уважаем, нас никто уважать не будет», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Контракт с Мажичем контракт заключён на два года с возможностью продления еще на один год. Сербский специалист прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей РПЛ. Милорад является единственным сербским арбитром в новейшей истории, который работал на финале Лиги чемпионов.