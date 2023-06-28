Галактионов ответил на вопрос, возможен ли трансфер Антона Зиньковского в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, возможен ли трансфер Антона Зиньковского из «Спартака» в стан железнодорожников.
«Возможен ли трансфер Зиньковского в «Локомотив»? Мне не очень корректно говорить об игровых качествах игрока другого клуба. Спортивный отдел работает над шорт-листом. Наверное, Антон в нём есть. Бессмысленно сейчас говорить о каких-то перспективах. У Антона сейчас контракт с другой командой, это надо учитывать. Посмотрим, как сложится», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В сезоне-2022/2023 Антон Зиньковский провёл 36 матчей за «Спартак», забил три мяча и сделал три результативные передачи. В СМИ появились слухи об интересе к Зиньковскому со стороны «Локомотива».
- 28 июня 2023
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