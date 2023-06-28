Глушаков: мой приоритет — продолжать играть, хотел бы выиграть трофей

Бывший футболист «Спартака» и ряда других российских клубов Денис Глушаков заявил, что не хочет завершать профессиональную карьеру. Напомним, на сегодняшний день Глушакову 36 лет. Он остался без клуба после истечения контракта с «Пари Нижний Новгород».

«Создать свою медиакоманду? Я хочу в футбол поиграть. А дальше будет видно, не хочу зарекаться: может, и да. Я вообще не знаю, как там жизнь повернётся. Мой приоритет — продолжать играть, хотел бы ещё выиграть титул или трофей какой‑нибудь в карьере.

Играть как Ибрагимович до 41 года? Если здоровье позволит, можно играть. Если попасть в какую‑то топовую команду, а не в ту, которая за выживание борется, то возможно выигрывать трофеи постоянно, поверьте. Как говорится, в такой команде главное — картины не испортить. А любой игрок можно привнести свою лепту, раскрыться и психологически, и физически», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».