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ПАОК сделал предложение ЦСКА по Чалову, который также интересен «Галатасараю»

ПАОК сделал предложение ЦСКА по Чалову, который также интересен «Галатасараю»
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Греческий ПАОК сделал официальное предложение по Фёдору Чалову. Переговоры с нападающим московского ЦСКА уже идут, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, Чалов также интересен турецкому «Галатасараю».

Контракт Фёдора с московским ПФК ЦСКА истекает в конце 2024 года. В сезоне-2022/2023 Чалов провёл за красно-синих 41 матч, забив 24 мяча и отдав шесть голевых передач. Вместе с командой в прошедшем сезоне он стал победителем Кубка России.

Чалов уже ранее выступал за европейский клуб: с февраля 2022 года и до окончания сезона-2021/2022 Фёдор играл за швейцарский «Базель». СМИ также писали об интересе к российскому форварду со стороны французского «Марселя».

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