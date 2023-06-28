Тимур Журавель: РПЛ для Слуцкого закрылась, кажется, он заплыл за буйки

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель высказался об участии российского специалиста Леонида Слуцкого в шоу под названием «Большое шоу».
«Ни один тренер, ходящий на разные эфиры, никогда не забывает о своей главной профессии. В своё время Карпин, возглавив комментаторскую банду на «Матч ТВ», сразу сказал нам: я хочу тренировать и вернусь в футбол, как только будет предложение.
Так говорили и Непомнящий, и Рахимов – да все. На ТВ они просто поддерживали реноме квалифицированных тренеров, которые находятся в контексте. Но у Слуцкого этот процесс, к сожалению, серьёзно дал сбой. По грубым подсчётам, каждый трэш-эфир Леонида Викторовича вычёркивает из списка потенциальных работодателей по паре клубов.
После последнего, думаю, РПЛ закрылась. Тренерский авторитет оказался брошен в топку развлекательности и «кринжа». Его уже не затушить, и это очень печально. В отличии от многих, я всегда считал Слуцкого крутым тренером. но, кажется, он заплыл за буйки», – написал Журавель в своём телеграм-канале.
- 28 июня 2023
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