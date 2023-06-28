Хлусевич интересен «Лацио», «Дженоа» и «Вероне». Игрока могут арендовать с правом выкупа

К полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу проявляют интерес некоторые зарубежные клубы — в основном итальянские. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По сведениям источника, 22-летнего россиянина могут арендовать с правом выкупа за € 8 млн. Футболист интересен «Дженоа», «Лацио», «Вероне», а также лиссабонскому «Спортингу». Отмечается, что для оформления сделки «Лацио» нужно осуществить исходящий трансфер, а «Спортинг» предпочёл бы обмен футболистами вместо выплаты средств за Хлусевича.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Хлусевич провёл 26 игр за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт три результативные передачи.

Красно-белые завершили кампанию на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.