Хлусевич интересен «Лацио», «Дженоа» и «Вероне». Игрока могут арендовать с правом выкупа

К полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу проявляют интерес некоторые зарубежные клубы — в основном итальянские. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По сведениям источника, 22-летнего россиянина могут арендовать с правом выкупа за € 8 млн. Футболист интересен «Дженоа», «Лацио», «Вероне», а также лиссабонскому «Спортингу». Отмечается, что для оформления сделки «Лацио» нужно осуществить исходящий трансфер, а «Спортинг» предпочёл бы обмен футболистами вместо выплаты средств за Хлусевича.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Хлусевич провёл 26 игр за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт три результативные передачи.
Красно-белые завершили кампанию на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.
- 28 июня 2023
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