Форвард «Ротора» Артём Максименко перешёл в армянский «Урарту»
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Нападающий «Ротора» Артём Максименко перешёл в армянский «Урарту». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
25-летний Максименко выступает за «Ротор» с лета прошлого года. Ранее он играл за «Балтику», «Урал», «Велес» и «Пари Нижний Новгород».
Артём — воспитанник «Ростова», в 2017 году он присоединился к тульскому «Арсеналу», который стал первым клубом в его профессиональной карьере футболиста.
В завершившемся сезоне-2022/2023 российский нападающий провёл 28 игр за «Ротор» в рамках Второй лиги и забил десять голов. Волгоградцы заняли третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка по результатам проведённых 26 матчей.
«Уратру» стал чемпионом Армении, команда из Еревана опередила занявший второе место «Пюник» на три очка.
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