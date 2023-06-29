Форвард «Ротора» Артём Максименко перешёл в армянский «Урарту»

Нападающий «Ротора» Артём Максименко перешёл в армянский «Урарту». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25-летний Максименко выступает за «Ротор» с лета прошлого года. Ранее он играл за «Балтику», «Урал», «Велес» и «Пари Нижний Новгород».

Артём — воспитанник «Ростова», в 2017 году он присоединился к тульскому «Арсеналу», который стал первым клубом в его профессиональной карьере футболиста.

В завершившемся сезоне-2022/2023 российский нападающий провёл 28 игр за «Ротор» в рамках Второй лиги и забил десять голов. Волгоградцы заняли третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка по результатам проведённых 26 матчей.

«Уратру» стал чемпионом Армении, команда из Еревана опередила занявший второе место «Пюник» на три очка.