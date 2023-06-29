Ловчев — о Личке в «Динамо»: он показал себя, переход в более статусный клуб логичен

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев поделился мнением о переходе Марцела Лички в московское «Динамо».

«По Динамо и Личке.

На мой взгляд, хорошее решение и для тренера, и для клуба. Личка в России не первый год, он показал себя, и переход в более статусный клуб логичен. Клуб же понимает, чего от него ждать. Личка играл в «Оренбурге» в атаку, и нет оснований предполагать, что в «Динамо» он от своей игры вдруг станет отказываться.

Я жду от клуба усиления, а от костяка — прогресса. Йокановича можно критиковать сколько угодно, но на поле выходят футболисты. Мы можем критиковать тренера, но вопросы к футболистам по самоотдаче и заинтересованности в результате команды есть, и большие. Большой группе молодых и талантливых футболистов пора самим отвечать за результат. Пришла пора спрашивать не только с тренера, но и с них. Применительно к назначению Лички в «Динамо» появились мнения о том, что клуб не смотрел в сторону специалистов-россиян. Претензия обоснованная, но отчасти. На мой взгляд, от наших тренеров хочется больше идей и желания эту идею отстоять. Наши становятся заложниками системы, когда людей держат чуть не до первого поражения.

Мало своего, фирменного. Один их позитивных примеров — Карпин в «Ростове». Человека не дёргают, в команде собраны средние или чуть выше среднего футболисты, но в итоге команда играет на свой максимум весь сезон и чуть не добирается до медалей», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.