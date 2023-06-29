Ловчев призвал включить крымские клубы в чемпионат России вопреки запретам УЕФА и ФИФА

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев призвал включить крымские клубы в структуру чемпионата России, даже несмотря на запреты со стороны ФИФА и УЕФА. Ловчев считает, что Россия не должна придерживаться правил организаций, которые не пускают её в международные турниры.

«По истории с клубами Крыма. До начала сезона осталось около двух недель, крымские клубы играют первые матчи 16 июля. Однажды, около 10 лет назад, была похожая ситуация — тогда, по-моему, даже начался сезон и крымские клубы уже начали играть, но на конференции РФС после получения бумаги вопрос отложили. Сейчас конференция не рассматривала этот вопрос, клубы просто аттестовали на включение в турнир ФНЛ.

Около 10 лет мы делали вид, что крымские клубы с нами (на словах), но на самом деле нет (на деле). Стало ли лучше? Началась СВО, и российский футбол получил такие санкции, которые в похожих ситуациях не получал, по-моему, никто. То же самое касается нашего спорта.

Тогда, если сейчас так, то может ли быть ещё хуже? Какие вообще наши опасения. Мы включаем крымские клубы, делаем то, что нужно нам. Нас сегодня не пустят играть ни в ФИФА, ни в УЕФА ни при каких обстоятельствах. А мы, получается, сами можем не пустить Крым в российские соревнования, основываясь на правилах тех, кто не пускает нас в международные турниры. На мой взгляд, пора самим принимать решения», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.