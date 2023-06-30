Спортивный директор «Интер Майами» рассказал, когда Месси может дебютировать за клуб

Спортивный директор «Интер Майами» Крис Хендерсон рассказал, что клуб работает над оформлением документов с МЛС, чтобы нападающий Лионель Месси получил возможность начать выступать за команду.
«Что касается Месси, условия согласованы, но мы работаем над оформлением документов с МЛС. Это потребует времени, чтобы закончить, однако мы надеемся, что в середине или в конце июля Месси будет готов к работе. Но это будет зависеть только от того, когда закончится вся бумажная волокита», — приводит слова Хендерсона The Athletic.
Напомним, в летнее трансферное окно Месси покинул «ПСЖ» и перешёл в «Интер Майами» в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Месси принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.
Лионель Месси снялся в сериале:
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