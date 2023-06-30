Президент «Барселоны» высказался о переходе Месси в «Интер Майами»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Месси хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжёлый период в Париже. Его отец сказал мне, что он не хочет такого давления. Каталонцы уважают его. Пусть он преуспеет в Майами. «Барселона» всегда будет его домом. Я обсудил с ним, что день открытия «Спотифай Камп Ноу» был бы отличной датой отдать дань уважения. Это решения, которые мне нужно принимать как президенту. «Барселона» важнее всего. Я знал Месси с тех пор, как он был маленьким. Однако пришлось поставить клуб выше. Это решение оставило меня грустным», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, в летнее трансферное окно Месси покинул «ПСЖ» и перешёл в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

Лионель Месси снялся в сериале: