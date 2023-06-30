Президент «Барселоны»: нет новостей о том, что нам запретят выступить в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о слухах о том, что команде могут запретить выступать в Лиге чемпионов из-за «дела Негрейры».
«У меня были встречи с Чеферином. Они хотели воспользоваться «делом Негрейры», чтобы выгнать нас из Лиги чемпионов. Нас нельзя осуждать до окончания расследования. Мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов, и в принципе нет никаких новостей о том, что нам запретят выступить в Лиге чемпионов. У нас была бы возможность обратиться за помощью, чтобы защитить свои интересы», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил € 7,3 млн.
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