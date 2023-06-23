На легендарном «Камп Ноу» уже сносят трибуны. Вот что задумала «Барселона»

Видео, от которого немного не по себе.

Легендарный стадион «Барселоны» закрылся на реконструкцию. Ближайший год на самой большой арене Европы не будет футбола. На «Камп Ноу» уже нет газона, а верхний ярус демонтируют. Пока задействовано 250 рабочих, но скоро привлекут значительно больше. Вот как выглядит стадион сейчас:

Сколько продлится реконструкция?

Ожидается, что работы завершатся в 2026 году. К этому моменту арена будет вмещать 105 тысяч зрителей (до последнего момента было чуть меньше 100 тысяч). Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверяет, что получится лучший стадион в мире.

«Мы сохраним первые два яруса, потому что панорамный вид с них впечатляет. Это уникальное сооружение. Миджанс был гением, раз спроектировал его. Третий ярус станет более комфортным и безопасным. Трибуны будут прикрыты, никто не промокнет», – сказал Лапорта.

Ожидается, что через год «Барселона» вернётся на «Камп Ноу». Просто стадион будет заполняться лишь наполовину, а реконструкция будет проходить в дни, свободные от матчей. Похожая ситуация была в этом сезоне у нескольких клубов Ла Лиги – в том числе у «Реала».

Проект нового стадиона «Берселоны» Фото: fcbarcelona.com

Почему к реконструкции стадиона возникают вопросы?

«Барселона» находится в непростой финансовой ситуации. Клуб был вынужден продать права свои будущие доходы, чтобы совершить трансферы год назад. Подробнее мы писали в этой статье. Теперь под реконструкцию стадиона «Барселона» взяла кредит в банке на € 1,5 млрд, которые обеспечат 20 инвесторов. По словам Лапорты, у клуба достаточно гибкая система погашения долга, который будет выплачен с прибыли от реконструированного стадиона.

Подрядчиком выступила турецкая компания Limak Marash, которая строила ледовый дворец «Джи-Драйв-Арена» в Омске. Испанское издание El Confidencial указало на нарушение правил тендера. Во-первых, компания должна была построить стадион на 40 000+ мест за последние 10 лет. Во-вторых, предоставить два завершённых проекта в Испании с бюджетом от € 150 млн. В сентябре 2022 года стало известно, что эти требования отпали, а в январе 2023 года была выбрана эта турецкая компания.

Видео доступно на YouTube-канале «Барселоны».

Где теперь будет играть «Барселона»?

Как минимум следующий сезон команда проведёт на Олимпийском стадионе. Он расположен в той же части города, что и «Камп Ноу» – всего лишь в четырёх километрах. Арена построена на холме Монжуик. Так иногда называют и сам стадион, который находится на высоте 177 метров над уровнем моря. Местные говорят, что это одно из самых прохладных мест для просмотра футбола.

Стадион на этом холме был возведён ещё в 1927 году, а назван Олимпийским в связи с выдвижением заявки на проведение турнира. В 1936-м закончилась гражданская война, и в Барселоне произошёл всплеск иммиграции. Люди приезжали в город в поисках работы, но не находили жилья. Каталонская буржуазия продала участки на горе Монжуик, и туда стали заселяться прибывшие. Причём жили они в более чем 6000 хижин без воды и электричества.

Олимпийский стадион, где будет играть «Барселона» Фото: Allsport UK/Getty Images

Издание The Athletic приводило высказывание рабочего Рафаэля Усеро, который жил на стадионе. Он рассказывал, что внутри арены у каждой семьи кабинки были разделены одеялами, а свет удавалось включать благодаря кабелю на стадионе. «Если в те времена ты просил отвезти тебя к стадиону, то все отказывались ехать в этот район. Боялись», – рассказывал Усеро.

Однако ближе к концу XX века стадион всё-таки получил то, ради чего создавался. Арена стала главной площадкой на время летней Олимпиады в 1992-м. Затем с 1997 по 2009 год здесь выступал «Эспаньол», пока не был построен «Корнелья Эль-Прат». На Олимпийском стадионе до сих пор сохранились беговые дорожки и арка с часами.

Олимпийский стадион, где будет играть «Барселона» Фото: David Ramos/Getty Images

Олимпийский стадион, где будет играть «Барселона» Фото: David Ramos/Getty Images

Олимпийский стадион вмещает 50 тысяч зрителей – в два раза меньше, чем «Камп Ноу». «Барселона» ожидает проседания выручки от билетов и продаж в официальных магазинах. Сообщается, что убытки могут составить € 93 млн за сезон-2023/2024.