Президент «Барселоны» Лапорта объяснил решение клуба не продавать де Йонга за € 100 млн

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что в прошлом году клуб мог за большие деньги продать полузащитника Френки де Йонга.

«В прошлом году у нас было предложение в € 100 млн за Френки де Йонга. Мы правильно поступили, не продав его. Есть футболисты, которые не должны быть доступными на рынке», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

«Барселона» впервые за четыре года стала чемпионом Испании. Хави, возглавивший команду в ноябре 2021 года, привёл также клуб к победе в Суперкубке страны. В минувшем сезоне сине-гранатовые попали в Лигу Европы из-за того, что заняли третье место в группе C Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда Хави уступила «Манчестер Юнайтед» с общим счётом 3:4.

Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны»: