Игрок «Спартака» Литвинов: постараемся остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов пообещал приложить все усилия, чтобы красно-белые навязали борьбу «Зениту» за чемпионский титул.

«Понятное дело, что в «Спартаке» одна задача — побеждать и выигрывать титулы. Будем стараться выкладываться по максимуму. Постараемся остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ. И в Кубке хочется побеждать, чтобы радовать болельщиков в это непростое время», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» приступил к подготовке три дня назад. Команда провела первую тренировку на поле, а до того была неделя медицинских тестов и тестирования физического состояния. По словам главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, обследование не выявило никаких проблем, и все футболисты готовы к работе с мячом.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту».