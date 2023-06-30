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Гильермо Абаскаль высказался о начале летних сборов «Спартака»

Гильермо Абаскаль высказался о начале летних сборов «Спартака»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о начале летних сборов команды.

«Прошла первая тренировка на поле, но ей предшествовали семь дней работы: медицинские тесты и тестирование физического состояния. В целом медицинский тест прошёл хорошо — всё отлично, никаких проблем нет. И физические показатели тоже все в норме. Всё так, как мы хотели — в каком состоянии были ребята, чтобы выйти на первую тренировку, быть готовыми к работе с мячом, к футболу. Они должны были проделать определённую работу. И сейчас мы готовы.

У нас впереди большие планы: будет и по две тренировки в день, и индивидуальная работа, и тактическая — много всего ребят ждёт. Конечно, мы счастливы увидеть всех здесь снова с мячом, снова на газоне, и ждём работы», — сказал Абаскаль в интервью клубной пресс-службе.

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