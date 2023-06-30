Дмитрий Комбаров заявил, что продолжит работать в «Звезде» в следующем сезоне
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Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался о своём будущем.
«Я продолжу работать в «Звезде» в следующем сезоне. У меня старый контракт истекает в конце июня. Новый мы ещё не обсуждали. Какая задача стоит перед «Звездой»? Сейчас мы соберёмся с руководством перед началом подготовительного этапа, и это всё будет обсуждаться. Сейчас пока не могу на эту тему разговаривать», — сказал Комбаров в интервью «РБ Спорт».
Под руководством Комбарова «Звезда» заняла девятое место в группе 2 Второй лиги, набрав в 22 матчах второй части сезона 25 очков. Специалист возглавил санкт-петербургский клуб в 2022 году. Будучи игроком, Комбаров выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за самарские «Крылья Советов».
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