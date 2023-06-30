Жоффрей Кондогбиа попрощался с мадридским «Атлетико»

Полузащитник Жоффрей Кондогбиа покинет мадридский «Атлетико». Официально расставание ещё не оформлено, но центральноафриканский опорный хавбек подтвердил свои намерения, написав прощальное обращение к болельщикам «матрасников».

«Спасибо богу за то, что позволил мне носить эту футболку, и за то, что я узнал изнутри, что такое мадридский «Атлетико». За эти три года я познал его уникальные ценности и понял, почему это такая особенная семья.

Спасибо всем моим партнёрам, техническому персоналу, менеджерам и, конечно же, болельщикам «матрасников» за эти три сезона, которые теперь стали частью моей истории. Я желаю им всего наилучшего в будущем», – написал Кондогбиа на своей странице в соцсетях.

По информации французских СМИ, Кондогбиа планирует присоединиться к «Марселю», откликнувшись на зов своего бывшего наставника в «Валенсии» Марселино.

Кондогбиа провёл 20 матчей в сезоне-2022/2023 испанской Ла Лиги, в которых отдал две результативные передачи. Ранее игрок сборной ЦАР выступал за французские клубы «Ланс» и «Монако», кроме того, 30-летний Жоффрей успел поиграть за «Севилью», «Валенсию» и «Интер». С «Атлетико» Кондогбиа выигрывал золото испанского чемпионата в 2021 году.