«Марсель» хочет подписать Кондогбиа, переговоры с «Атлетико» продолжаются

Марсельский «Олимпик», сегодня, 23 июня, узнавший имя нового тренера, которым стал Марселино, намеревается оформить трансфер полузащитника Жоффрея Кондогбиа из «Атлетико». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Кондогбиа уже дал согласие, договорившись с провансальцами о долгосрочном контракте. Ключевым моментом переговоров двух клубов остаётся цена на игрока. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость опорного хавбека составляет € 14 млн.

Кондогбиа провёл 20 матчей в сезоне-2022/2023 испанской Ла Лиги, в которых отдал две результативные передачи. Ранее игрок сборной ЦАР выступал за французские клубы «Ланс» и «Монако», кроме того, 30-летний Жоффрей успел поиграть за «Севилью», «Валенсию» и «Интер». С «Атлетико» Кондогбиа выигрывал золото испанского чемпионата в 2021 году.