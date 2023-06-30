Жиго: Салихову в «Спартаке» особо не видели. Она больше в прессе появлялась
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Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за всё, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего лучшего.
В команде особо не видели её. Она больше в прессе появлялась. А я прессу особо не читаю», — сказал Жиго в видео на YouTube-канале kolos.
Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России. Сейчас игрок выступает за «Марсель». Французская команда в прошедшем сезоне в Лиге 1 заняла третье место, набрав 73 очка.
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