Жиго: Салихову в «Спартаке» особо не видели. Она больше в прессе появлялась

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за всё, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего лучшего.

В команде особо не видели её. Она больше в прессе появлялась. А я прессу особо не читаю», — сказал Жиго в видео на YouTube-канале kolos.

Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России. Сейчас игрок выступает за «Марсель». Французская команда в прошедшем сезоне в Лиге 1 заняла третье место, набрав 73 очка.