Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд над Галтье состоится 15 декабря, тренеру грозит до трёх лет тюрьмы

Суд над Галтье состоится 15 декабря, тренеру грозит до трёх лет тюрьмы
Аудио-версия:
Комментарии

Суд над главным тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье состоится 15 декабря. Об этом сообщает RMC.

Галтье был арестован в связи с обвинениями в предполагаемой дискриминации и расистскими высказываниями, сделанными в 2021 году, о которых, как сообщалось, рассказал ещё в апреле бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье. Галтье ранее отверг обвинения и подал судебный иск за клевету. Вместе с Галтье арестовали и его сына Джона Валовича. Позже Джона освободили, сняв с него обвинения.

Галтье грозит тюремное заключение сроком до трёх лет, а также штраф в размере € 45 тыс. Ранее сообщалось, что французский тренер покинет клуб. 56-летний специалист возглавил парижскую команду летом 2022 года, приведя её к победе в чемпионате и Суперкубке Франции.

Материалы по теме
Главный тренер «ПСЖ» арестован. И это на фоне беспорядков по всей Франции
Главный тренер «ПСЖ» арестован. И это на фоне беспорядков по всей Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023