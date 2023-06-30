Суд над Галтье состоится 15 декабря, тренеру грозит до трёх лет тюрьмы

Суд над главным тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье состоится 15 декабря. Об этом сообщает RMC.

Галтье был арестован в связи с обвинениями в предполагаемой дискриминации и расистскими высказываниями, сделанными в 2021 году, о которых, как сообщалось, рассказал ещё в апреле бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье. Галтье ранее отверг обвинения и подал судебный иск за клевету. Вместе с Галтье арестовали и его сына Джона Валовича. Позже Джона освободили, сняв с него обвинения.

Галтье грозит тюремное заключение сроком до трёх лет, а также штраф в размере € 45 тыс. Ранее сообщалось, что французский тренер покинет клуб. 56-летний специалист возглавил парижскую команду летом 2022 года, приведя её к победе в чемпионате и Суперкубке Франции.