«Аль-Наср» определился с новым главным тренером по рекомендации Роналду

Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру возглавит саудовский «Аль-Наср».

Как сообщает ESPN, стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Саудовский клуб заплатит бразильскому клубу € 2,3 млн за специалиста.

Отмечается, что «Аль-Наср» выбирал тренера по рекомендации нападающего Криштиану Роналду. Португалец участвовал в переговорах с соотечественником.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Болельщики из Китая потратили $ 2000, чтобы увидеть Роналду: