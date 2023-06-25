Бензема заставит Роналду психовать! Карим забьёт больше Криштиану?

Португалец устал конкурировать с Месси всюду, а теперь появился ещё и француз.

Чемпионат Саудовской Аравии стремительно обретает всё большую популярность. Шейхи предлагают близким к завершению карьеры именитым футболистам такие суммы денег, от которых трудно отказаться. Количество звёзд растёт. Первенство становится конкурентнее и интереснее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Началось всё с перехода Криштиану Роналду в состав «Аль-Насра». У обладателя пяти «Золотых мячей» не было возможности продолжить карьеру в каком-либо топовом чемпионате Европы. Причины — возраст, физическая форма и скандальное расставание с «Манчестер Юнайтед».

Следующим, кто решил перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, стал бывший сокомандник Роналду — Карим Бензема. Сообщалось, что форвард хотел ещё на один год продлить контракт с мадридским «Реалом». Однако он перешёл в состав «Аль-Иттихада», выигравшего по итогам минувшего сезона чемпионат и Суперкубок страны.

На стороне Роналду опыт

Первый сезон в составе «Аль-Насра» получился для Роналду весьма противоречивым. Он записал на свой счёт 14 голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах. Для дебюта в новом чемпионате статистика неплохая. Однако запомнился португалец не только результативностью, но и с отрицательной стороны.

Неймар: мечтаю вернуться в «Сантос».

«Аль-Наср» не преуспел ни в одном из турниров, хотя до прихода Роналду он возглавлял турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии и сохранял надежды на победу в двух Кубках. Без Криштиану команда чувствовала себя гораздо лучше. Она чаще побеждала и была результативнее.

Футболисты «Аль-Насра» перестали играть в привычный командный футбол. Они начали принимать неправильные решения, стараясь угодить Роналду. Как итог у Криштиану возникли разногласия с тренером клуба Руди Гарсией. Специалист был отправлен в отставку после первых же поражений.

Также есть опасения за эмоциональное состояние знаменитого португальца. После поражения во встрече 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:2) он схватил себя за пах в ответ на выкрики болельщиков: «Месси, Месси!». Скандал удалось замять, но вопрос остался открытым.

Сейчас Криштиану пребывает на эмоциональном подъёме, связанном со сменой главного тренера в сборной Португалии. Он здорово сработался с Роберто Мартинесом. Роналду забил пять голов в четырёх турах квалификации Евро-2024. Вопрос только в том, надолго ли это? Первые же неудачи могут выбить его из колеи.

Бензема лучше во всём остальном

Много ли Бензема потребуется времени для адаптации в чемпионате Саудовской Аравии? Француз, как кажется, рановато решил уехать из Европы. По итогам минувшего сезона он забил 31 гол и отдал шесть результативных передач в 43 встречах во всех официальных турнирах в составе мадридского «Реала».

«Отличное завершение выдающейся карьеры». Месси — о победе на ЧМ-2022.

С такой статистикой Карим вполне мог бы ещё год-два радовать нас своими выступлениями и результативностью в составе какого-нибудь топового европейского клуба. Важна не только статистика, но и вклад Бензема в игру. В этом он намного сильнее нынешнего Криштиану Роналду.

Именно благодаря голам Карима мадридский «Реал» по итогам позапрошлого сезона выиграл Лигу чемпионов, а в минувшем стал обладателем Кубка Испании. В ответном полуфинальном матче турнира с «Барселоной» (4:0) француз записал на свой счёт хет-трик, а также отметился результативной передачей.

Единственное, что плохо — Кариму стали часто докучать травмы. Из-за них он пропустил почти половину минувшего сезона и чемпионат мира в Катаре. В Саудовской Аравии футбол жёсткий и контактный. Впрочем, это вряд ли помешает Бензема закончить его на более высокой строчке в списке лучших бомбардиров лиги, чем Роналду.

Роналду не лучший!

Поставить на то, что Криштиану забьёт больше Карима, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Ставки на то, что он забьёт меньше, принимаются с коэффициентом 2.55. Бензема вряд ли столкнётся с теми же проблемами, что Криштиану. Он более устойчив эмоционально.

Агент Хакими: «ПСЖ» на сто процентов в мыслях Ашрафа.

Конечно, также немало будет зависеть от сокомандников португальца и француза. В ближайшем будущем «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» наверняка переживут некоторые кадровые изменения. «Тигры» уже приобрели полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, а клуб португальца согласовал контракт с Хакимом Зиешем.

Однако если брать индивидуально, то Бензема пребывает в лучшей форме, чем нынешний Роналду. Француз моложе, быстрее и выносливее. Он более командный игрок. Да, в сборной Криштиану сейчас очень хорош, но по возвращении на клубный уровень проблемы, скорее всего, всплывут опять. Мы считаем, что в сезоне-2023/2024 Бензема забьёт больше, чем Роналду, за 2.55.

Ставка: Бензема забьёт больше, чем Роналду, в сезоне-2023/2024 за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

Вендел прибудет в «Зенит» в начале июня.

Гвардиол согласовал контракт с «Манчестер Сити».

Месси: я уже не тот игрок, каким был в «Барселоне».

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Маунта.