Президент «Коринтианса»: хорошо, что на рынке есть «Зенит»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро Алвес поделился мыслями о сотрудничестве с петербургским «Зенитом».
«Хорошо, что на рынке есть «Зенит», который занимается бизнесом», – приводит слова Алвеса журналист Фабио Алейшо.
Напомним, «Зенит» объявил о реализации права преимущественного выкупа Педро у «Коринтианса», бразильский нападающий присоединится к петербуржцам по достижении 18 лет в феврале будущего года. В феврале 2023 года Педро вместе с молодёжной сборной Бразилии одержал победу на чемпионате Южной Америки.
Ранее «Зенит» приобрёл Густаво Мантуана, Ду Кейроса и Роберта Ренана у бразильского клуба.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля 2023 года. В 1-м туре чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Напомним, клуб из Санкт-Петербурга выигрывал последние пять розыгрышей РПЛ после того, как в 2018 году команду возглавил Сергей Семак.
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