«Зенит» примет три зарубежных клуба. Среди гостей — экс-легионеры РПЛ и пара россиян

«Нефтчи», «Фенербахче» и «Црвена Звезда» приедут на турнир в Санкт-Петербург. На кого стоит обратить внимание в их составе?

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт предсезонный турнир «Кубок PARI Премьер». В гости к «Зениту» приехали сразу три иностранные команды. Рассказываем, что они из себя представляют сейчас и на кого следует обратить внимание. 1 июня «Зенит» сыграет с «Нефтчи», 4-го числа — с «Црвеной Звездой», 9-го — с «Фенербахче».

«Нефтчи» (Азербайджан)

Завершив сезон на третьей строчке в таблице, бакинский клуб сделал шаг назад по сравнению с 2022 годом. «Нефтчи» не составил серьёзной конкуренции лидерам: отстал от «Карабаха» на 22 очка, от «Сабаха» — на 13. К слову, вторую азербайджанскую команду сейчас тренирует россиянин Мурад Мусаев.

Из числа участников турнира в Санкт-Петербурге выделяется Соломон Кверквелия. У грузинского защитника богатый опыт игры в РПЛ: 186 матчей за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор». Летом 2022-го он оказался в «Нефтчи» и сразу стал основным. Кверквелия отыграл 42 матча во всех турнирах и входит в число самых дорогостоящих футболистов клуба (€ 700 тыс. по Transfermarkt).

Соломон Кверквелия — один из самых дорогих игроков «Нефтчи» Фото: neftchi.az

Есть в команде и обладатель российского паспорта. Речь о 29-летнем фланговом защитнике Азере Алиеве. До переезда в Баку в январе 2022-го он поиграл за «Енисей», «Сахалин», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Уфу». До прошлого года Алиев выступал исключительно в России, а потом рванул в Баку. В марте 2023 года Азер дебютировал за сборную Азербайджана — отыграл 45 минут в матче с Австрией (1:4).

В прошлом сезоне в составе «Нефтчи» отжигал ещё один футболист с богатым российским прошлым. Эмин Махмудов играл в нашей стране с самого старта профессиональной карьеры вплоть до 2016 года. За это время он побывал в «Сатурне», «Спартаке», «Томи», «Крыльях Советов» и «Мордовии». Провёл 73 матча в РПЛ, поиграл в юношеской и молодёжной сборных России. Позднее принял решение выступать за азербайджанскую команду.

Махмудов в «Нефтчи» с 2017 года, и прошлый сезон у него получится очень приличным. Эмин наколотил 19 голов и добавил к ним 11 результативных передач, стал капитаном и лучшим бомбардиром «Нефтчи». Его контракт с клубом истекает 30 июня, а переговоры о новом соглашении пока ни к чему не привели. Если верить официальному сайту «Нефтчи», Эмин не выступит в Санкт-Петербурге. Видимо, не договорились.

Эмин Махмудов Фото: neftchi.az

На турнире в Санкт-Петербурге «Нефтчи» проведёт три матча: 1 июля встретится с «Зенитом» на «Газпром-Арене», а затем дважды сыграет на петербургском стадионе «Смена». 8 июля соперником бакинской команды будет «Црвена Звезда», а 15-го — «Фенербахче». В планах у «Нефтчи» ещё один матч с российским клубом. 18 июля команда встретится в Москве со «Спартаком», а 19-го числа вернётся в Баку.

«Црвена Звезда» (Сербия)

Сербский клуб вступает в сезон-2023/2024 с новым главным тренером. В мае этот пост занял израильтянин Барак Бахар, который до этого работал с «Маккаби» из Хайфы. И работал очень успешно. Три чемпионских титула, победа в Суперкубке Израиля. А перед этим Бахар трижды выигрывал золотые медали с клубом «Хапоэль» Беэр-Шева. В 43 года он решил попробовать силы в другой стране. В сентябре Бахар вместе с «Црвеной Звездой» стартует в основной сетке Лиги чемпионов.

Барак Бахар — новый главный тренер «Црвены Звезды» Фото: ФК «Црвена Звезда»

В составе «Црвены Звезды» по-прежнему числится россиянин Егор Пруцев. Правда, пока у 20-летнего полузащитника маловато игрового времени. В прошлом сезоне он сыграл 12 матчей во всех турнирах, а суммарно провёл на поле 434 минуты. Возможно, что-то поменяется с приходом нового главного тренера. По крайней мере, сейчас Егор находится вместе с командой на сборах. Тренер доверил ему 45 минут в контрольном матче со «Слободой» (3:1) из города Ужице.

Егор Пруцев надеется получить больше игрового времени, чем в прошлом сезоне Фото: ФК «Црвена Звезда»

Из других футболистов «Црвены Звезды» отметим полузащитника Гелора Канга. С 2013 по 2016 год он играл за «Ростов», после чего уехал в Сербию. Второе пришествие футболиста в «Црвену Звезду» состоялось в 2020-м. Прошлый сезон сложился для Канга очень неплохо: 16 голов и второе место в списке лучших снайперов команды. Больше забил только вингер Александр Катаи (19 голов).

На этом список бывших футболистов РПЛ в составе «Црвены Звезды» не заканчивается. Кингз Кангва неплохо проявил себя в Туле, а прошлым летом обосновался в Белграде. Пока получается неплохо. В прошлом сезоне наколотил 12 голов во всех турнирах — пятый результат в команде. Урош Спаич — ещё один знакомый персонаж. Бывший защитник «Краснодара» пополнил состав «Црвены Звезды» в начале 2023 года. Правда, он пока гораздо чаще не попадает в заявку, чем выходит на поле. Спаич провёл всего три матча (127 минут), но даже за такое короткое время отметился голом.

«Фенербахче» (Турция)

Турецкий клуб по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате. Составить серьёзную конкуренцию «Галатасараю» не получилось. Как итог — отставание в восемь очков. Коллекцию трофеев «Фенер» пополнил Кубком Турции, победив в финале «Башакшехир» (2:0). Кстати, этот матч прошёл в один день с Суперфиналом Кубка России.

«Фенербахче», как и «Црвена Звезда», поменял главного тренера. Жорже Жезуш покинул клуб спустя сезон после назначения, а вакантный пост занял Исмаил Картал.

А ещё «Фенербахче» потерял лучшего бомбардира. Эннер Валенсия в прошлом сезоне наколотил 33 гола во всех турнирах, но уехал из Турции в статусе свободного агента. 33-летний эквадорец предпочёл перейти в бразильский «Интернасьонал». Клуб из Стамбула, в свою очередь, взял бесплатно нападающего Эдина Джеко. Несколько дней назад появилась информация, что босниец не хочет лететь в Санкт-Петербург из-за политической ситуации в мире. Позднее в руководстве «Фенербахче» эту новость опровергли, однако Джеко, судя по всему, всё-таки не прилетит в Россию. И дело вовсе не в протесте. Джеко просто дали трёхнедельный отпуск, поскольку он завершил сезон только 20 июня. Именно в этот день он сыграл за сборную Боснии и Герцеговины, после чего улетел на подписание контракта с «Фенербахче».

Миши Батшуайи — второй бомбардир «Фенера» в прошлом сезоне Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Неплохой сезон в составе турецкого клуба провёл ещё один нападающий — Миши Батшуайи. Прошлым летом бельгиец наконец-то ушёл из «Челси» и переехал в Стамбул. 20 голов плюс звание второго бомбардира команды — главные итоги первого сезона Миши в новом клубе. Хотя на поле он провёл гораздо меньше времени, нежели Валенсия (1860 минут против 3235). Батшуайи наверняка забил бы больше, не получи он травму паха во второй половине сезона.