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Летний турнир в Санкт-Петербурге, с кем сыграет «Зенит», кто играет в «Фенербахче», «Нефтчи», «Црвене Звезде»

«Зенит» примет три зарубежных клуба. Среди гостей — экс-легионеры РПЛ и пара россиян
Кирилл Закатченко
«Зенит» примет три зарубежных клуба
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«Нефтчи», «Фенербахче» и «Црвена Звезда» приедут на турнир в Санкт-Петербург. На кого стоит обратить внимание в их составе?

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт предсезонный турнир «Кубок PARI Премьер». В гости к «Зениту» приехали сразу три иностранные команды. Рассказываем, что они из себя представляют сейчас и на кого следует обратить внимание. 1 июня «Зенит» сыграет с «Нефтчи», 4-го числа — с «Црвеной Звездой», 9-го — с «Фенербахче».

Расписание матчей клубов РПЛ на летних сборах:
С кем клубы РПЛ сыграют на летних сборах. В соперниках у «Зенита» — три зарубежные команды
С кем клубы РПЛ сыграют на летних сборах. В соперниках у «Зенита» — три зарубежные команды

«Нефтчи» (Азербайджан)

Завершив сезон на третьей строчке в таблице, бакинский клуб сделал шаг назад по сравнению с 2022 годом. «Нефтчи» не составил серьёзной конкуренции лидерам: отстал от «Карабаха» на 22 очка, от «Сабаха» — на 13. К слову, вторую азербайджанскую команду сейчас тренирует россиянин Мурад Мусаев.

Из числа участников турнира в Санкт-Петербурге выделяется Соломон Кверквелия. У грузинского защитника богатый опыт игры в РПЛ: 186 матчей за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор». Летом 2022-го он оказался в «Нефтчи» и сразу стал основным. Кверквелия отыграл 42 матча во всех турнирах и входит в число самых дорогостоящих футболистов клуба (€ 700 тыс. по Transfermarkt).

Соломон Кверквелия — один из самых дорогих игроков «Нефтчи»

Соломон Кверквелия — один из самых дорогих игроков «Нефтчи»

Фото: neftchi.az

Есть в команде и обладатель российского паспорта. Речь о 29-летнем фланговом защитнике Азере Алиеве. До переезда в Баку в январе 2022-го он поиграл за «Енисей», «Сахалин», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Уфу». До прошлого года Алиев выступал исключительно в России, а потом рванул в Баку. В марте 2023 года Азер дебютировал за сборную Азербайджана — отыграл 45 минут в матче с Австрией (1:4).

В прошлом сезоне в составе «Нефтчи» отжигал ещё один футболист с богатым российским прошлым. Эмин Махмудов играл в нашей стране с самого старта профессиональной карьеры вплоть до 2016 года. За это время он побывал в «Сатурне», «Спартаке», «Томи», «Крыльях Советов» и «Мордовии». Провёл 73 матча в РПЛ, поиграл в юношеской и молодёжной сборных России. Позднее принял решение выступать за азербайджанскую команду.

Махмудов в «Нефтчи» с 2017 года, и прошлый сезон у него получится очень приличным. Эмин наколотил 19 голов и добавил к ним 11 результативных передач, стал капитаном и лучшим бомбардиром «Нефтчи». Его контракт с клубом истекает 30 июня, а переговоры о новом соглашении пока ни к чему не привели. Если верить официальному сайту «Нефтчи», Эмин не выступит в Санкт-Петербурге. Видимо, не договорились.

Эмин Махмудов

Эмин Махмудов

Фото: neftchi.az

На турнире в Санкт-Петербурге «Нефтчи» проведёт три матча: 1 июля встретится с «Зенитом» на «Газпром-Арене», а затем дважды сыграет на петербургском стадионе «Смена». 8 июля соперником бакинской команды будет «Црвена Звезда», а 15-го — «Фенербахче». В планах у «Нефтчи» ещё один матч с российским клубом. 18 июля команда встретится в Москве со «Спартаком», а 19-го числа вернётся в Баку.

«Црвена Звезда» (Сербия)

Сербский клуб вступает в сезон-2023/2024 с новым главным тренером. В мае этот пост занял израильтянин Барак Бахар, который до этого работал с «Маккаби» из Хайфы. И работал очень успешно. Три чемпионских титула, победа в Суперкубке Израиля. А перед этим Бахар трижды выигрывал золотые медали с клубом «Хапоэль» Беэр-Шева. В 43 года он решил попробовать силы в другой стране. В сентябре Бахар вместе с «Црвеной Звездой» стартует в основной сетке Лиги чемпионов.

Барак Бахар — новый главный тренер «Црвены Звезды»

Барак Бахар — новый главный тренер «Црвены Звезды»

Фото: ФК «Црвена Звезда»

В составе «Црвены Звезды» по-прежнему числится россиянин Егор Пруцев. Правда, пока у 20-летнего полузащитника маловато игрового времени. В прошлом сезоне он сыграл 12 матчей во всех турнирах, а суммарно провёл на поле 434 минуты. Возможно, что-то поменяется с приходом нового главного тренера. По крайней мере, сейчас Егор находится вместе с командой на сборах. Тренер доверил ему 45 минут в контрольном матче со «Слободой» (3:1) из города Ужице.

Егор Пруцев надеется получить больше игрового времени, чем в прошлом сезоне

Егор Пруцев надеется получить больше игрового времени, чем в прошлом сезоне

Фото: ФК «Црвена Звезда»

Из других футболистов «Црвены Звезды» отметим полузащитника Гелора Канга. С 2013 по 2016 год он играл за «Ростов», после чего уехал в Сербию. Второе пришествие футболиста в «Црвену Звезду» состоялось в 2020-м. Прошлый сезон сложился для Канга очень неплохо: 16 голов и второе место в списке лучших снайперов команды. Больше забил только вингер Александр Катаи (19 голов).

На этом список бывших футболистов РПЛ в составе «Црвены Звезды» не заканчивается. Кингз Кангва неплохо проявил себя в Туле, а прошлым летом обосновался в Белграде. Пока получается неплохо. В прошлом сезоне наколотил 12 голов во всех турнирах — пятый результат в команде. Урош Спаич — ещё один знакомый персонаж. Бывший защитник «Краснодара» пополнил состав «Црвены Звезды» в начале 2023 года. Правда, он пока гораздо чаще не попадает в заявку, чем выходит на поле. Спаич провёл всего три матча (127 минут), но даже за такое короткое время отметился голом.

Самые доминирующие клубы своих чемпионатов. В их числе — «Црвена Звезда»:
«Зенит» — далеко не самый доминирующий клуб. В Европе есть гегемоны помощнее
«Зенит» — далеко не самый доминирующий клуб. В Европе есть гегемоны помощнее

«Фенербахче» (Турция)

Турецкий клуб по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате. Составить серьёзную конкуренцию «Галатасараю» не получилось. Как итог — отставание в восемь очков. Коллекцию трофеев «Фенер» пополнил Кубком Турции, победив в финале «Башакшехир» (2:0). Кстати, этот матч прошёл в один день с Суперфиналом Кубка России.

«Фенербахче», как и «Црвена Звезда», поменял главного тренера. Жорже Жезуш покинул клуб спустя сезон после назначения, а вакантный пост занял Исмаил Картал.

А ещё «Фенербахче» потерял лучшего бомбардира. Эннер Валенсия в прошлом сезоне наколотил 33 гола во всех турнирах, но уехал из Турции в статусе свободного агента. 33-летний эквадорец предпочёл перейти в бразильский «Интернасьонал». Клуб из Стамбула, в свою очередь, взял бесплатно нападающего Эдина Джеко. Несколько дней назад появилась информация, что босниец не хочет лететь в Санкт-Петербург из-за политической ситуации в мире. Позднее в руководстве «Фенербахче» эту новость опровергли, однако Джеко, судя по всему, всё-таки не прилетит в Россию. И дело вовсе не в протесте. Джеко просто дали трёхнедельный отпуск, поскольку он завершил сезон только 20 июня. Именно в этот день он сыграл за сборную Боснии и Герцеговины, после чего улетел на подписание контракта с «Фенербахче».

Миши Батшуайи — второй бомбардир «Фенера» в прошлом сезоне

Миши Батшуайи — второй бомбардир «Фенера» в прошлом сезоне

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Неплохой сезон в составе турецкого клуба провёл ещё один нападающий — Миши Батшуайи. Прошлым летом бельгиец наконец-то ушёл из «Челси» и переехал в Стамбул. 20 голов плюс звание второго бомбардира команды — главные итоги первого сезона Миши в новом клубе. Хотя на поле он провёл гораздо меньше времени, нежели Валенсия (1860 минут против 3235). Батшуайи наверняка забил бы больше, не получи он травму паха во второй половине сезона.

Почему у «Фенера» три звезды на форме, а он считает, что должно быть пять:
У «Зенита» две звезды, у «Спартака» — четыре. А за что и как их дают в других странах?
У «Зенита» две звезды, у «Спартака» — четыре. А за что и как их дают в других странах?
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