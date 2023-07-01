«Динамо» (Киев) планирует базироваться в Одессе и играть матчи Лиги конференций в Молдавии

Киевское «Динамо» в первой части сезона рассматривает вариант базироваться в Одессе, на базе «Черноморца», сообщает Sport.ua.
Матчи Лиги конференций киевляне планируют проводить в Молдавии или Румынии, поэтому для лучшей логистики рассматривается вариант с тем, чтобы часть сезона «бело-синие» провели в Одессе. Домашние матчи подопечные Луческу будут проводить на стадионе «Черноморец».
В прошлом сезоне киевляне проводили домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. Этот опыт Луческу считает отрицательным. По его мнению, неудачная логистика стала одной из причин провала в прошлом сезоне.
Что касается еврокубков, то приоритетом для «Динамо» является Кишинёв. Однако смогут ли играть динамовцы там, будет зависеть от того, смогут ли местные команды пробиться в групповую стадию еврокубков. Запасным вариантом является Румыния.
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