«Динамо» (Киев) планирует базироваться в Одессе и играть матчи Лиги конференций в Молдавии

Киевское «Динамо» в первой части сезона рассматривает вариант базироваться в Одессе, на базе «Черноморца», сообщает Sport.ua.

Матчи Лиги конференций киевляне планируют проводить в Молдавии или Румынии, поэтому для лучшей логистики рассматривается вариант с тем, чтобы часть сезона «бело-синие» провели в Одессе. Домашние матчи подопечные Луческу будут проводить на стадионе «Черноморец».

В прошлом сезоне киевляне проводили домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. Этот опыт Луческу считает отрицательным. По его мнению, неудачная логистика стала одной из причин провала в прошлом сезоне.

Что касается еврокубков, то приоритетом для «Динамо» является Кишинёв. Однако смогут ли играть динамовцы там, будет зависеть от того, смогут ли местные команды пробиться в групповую стадию еврокубков. Запасным вариантом является Румыния.